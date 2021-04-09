 

ФСБ предотвратила жуткий теракт в Крыму: двое россиян хотели устроить взрыв

09.04.2021, 11:24, Разное
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Крыму. Двое российских радикальных исламистов хотели подорвать одно из образовательных учреждений в Симферополе.

Представители ФСБ сообщили, что правоохранителям удалось задержать двух граждан 1992 и 1999 годов рождения, которые были последователями террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам”, ранее известной как “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в России). После атаки они планировали побег в Сирию, где намеревались вступить в ряды международных террористов, сообщает телеканал “360”.



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