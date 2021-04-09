Россия решила расширить линейку военных роботов

Министерство обороны продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы [разминирования] и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.

Компания «766-е УПТК» разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями–от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении российской армии.

Напомним, в среду Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы.