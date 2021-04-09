Россия решила расширить линейку военных роботов
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Министерство обороны продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы [разминирования] и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.
Компания «766-е УПТК» разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями–от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9» стоят на вооружении российской армии.
Напомним, в среду Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы.
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