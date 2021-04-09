Светлана Бондарчук рассказала, как получила предложение выйти замуж

По словам Светланы, предложение руки и сердца она получила неожиданно:

“Мы познакомились в начале лета и очень любили сидеть у пруда на Патриарших. И вот сидим мы под ночным звездным небом, вокруг нас много влюбленных парочек, все счастливые и пьяные от любви и не только. Мы говорим о чем-то и вдруг в потоке нашей бесконечной болтовни Сережа (муж Светланы Сергей Харченко – Прим. ред,) произносит: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. И так неожиданно приятно прозвучала эта фраза. Мыслено я согласилась сразу, но как приличная девушка сказала, мне надо подумать. И думала я два года. Во время путешествия по Индии он подарил мне кольцо и снова сказал: будь моей женой. И я сказала “Да”.

Однако пандемия нарушила планы пары – на несколько месяцев свадьбу пришлось отложить. К идее пожениться вернулись прошлым летом.

Мы как-то сидели дома и снова зашла речь о свадьбе. Я говорю – а давай сделаем это сейчас. И выбрала дату – 15 августа. Сергей говорит, хорошее число, но это так скоро! Оказалось, что подать заявление на эту дату мы уже опоздали – все занято. Я расстроилась. А через несколько дней мы снимали интервью для нашего YouTube-шоу с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей и я поделилась с ними нашей новостью, и рассказала, что только с датой есть проблемы. И, о счастье, Ляйсан предложила помощь – сразу кому-то позвонила и время нашлось. Причем в ЗАГСе на Ленинском проспекте – в районе, где прошли мои школьные годы.

Вечеринка по случаю свадьбы была закрытой, только для близких.

Не было тостов, ведущего, конкурсов, драки… Хотя, небольшая драка все же была. (Смеется.) Но мы узнали об этом потом. Я очень хотела, чтобы мои любимые песни для нас пел мой друг Сергей Мазаев – и он был с нами. Еще мечтала о концерте группы Мумий Тролль, но в такие короткие сроки его оказалось невозможно организовать. Мы нашли выход – Сережа знаком со многими крутыми музыкантами, работающими в известными артистами, и попросил их помочь. Они объединись на один вечер и исполняли песни из плей-листа, который мы составили. Это была самая танцевальная свадьба, лично я танцевала часов шесть без перерыва!

Полное интервью читайте в новом выпуске журнала HELLO! В продаже со следующей недели.