 

Украинская фигуристка обвинила россиянку в плагиате

09.04.2021, 10:38, Новости дня
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Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Алину Загитову в плагиате. Как передаёт «Телеканал новин 24», Баюл считает, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 использовала костюм, очень похожий на тот, в котором Баюл выступала ещё в 1995 году. Как отмечает канал, после данной публикации в Instagram на Баюл «полился водопад грязи» — и она выключила комментарии на своей странице.


Instagram

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 в одиночном катании Оксана Баюл увидела плагиат в наряде российской олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой. Как пишет «Телеканал новин 24», фигуристка считает, что россиянка использовала костюм, очень похожий на тот, в котором Баюл выступала ещё в 1995 году.

«Мой костюмчик был спартачен в 1995 году. Те, кто такого себе не пошил… плагиат какой-то с костюмом вышел снова», — написала украинка.

Как отмечает канал, после данной публикации в Instagram на Баюл «полился водопад грязи» — и она выключила комментарии на своей странице.

В 1994 году в норвежском Лиллехаммере Оксана Баюл завоевала первое в истории олимпийское
золото для Украины. Тогда фигуристке было всего 16 лет.

Впоследствии она перебралась в США, где сначала работала по контракту, а оставив спорт, занялась бизнесом. В Штатах Баюл неоднократно оказывалась в центре различных скандалов и лечилась от алкоголизма.



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