 

Несётся к обрыву – Amnesty International о ситуации с правами человека в Великобритании

09.04.2021, 10:38, Новости дня
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Правозащитники из Amnesty International опубликовали отчёт, в котором резко раскритиковали ситуацию с правами человека в Великобритании. Как пишет The Independent, они обратили внимание на высокую смертность от коронавируса и на то, что за это никто не несёт ответственности, а наоборот, власти лишь ограничивают право британцев на протест.


Reuters

Великобритания долгое время «двигалась в неверном направлении по правам человека», но сейчас и вовсе «несётся к обрыву» — такое предупреждение высказали правозащитники из Amnesty International. Как поясняет в своей статье The Independent, организация издала свой ежегодный отчёт о состоянии прав человека, и на долю Лондона там пришлось немало критики за неправильное поведение во время пандемии.

В частности, там отметили, что в Великобритании была крайне высокая смертность и нарушались права жителей домов престарелых на здоровье и жизнь. Правительство при этом отказывается расследовать ситуацию с коронавирусом. Также правозащитники выражают обеспокоенность в отношении иммиграции и предоставления жилища людям, дискриминации со стороны полиции, нарушения права на протест.

Кроме всего прочего, в отчёте поднимается вопрос о пересмотре Лондоном Акта о защите прав человека и расширении прав полиции по подавлению протестов. Также правозащитники критикуют решение Лондона возобновить продажу оружия Саудовской Аравии.

Подытоживая данные отчёта, глава британского подразделения Amnesty International отметила: «После смертельных ошибок во время пандемии правительство теперь постыдным образом пытается забрать у нас право на то, чтобы законным образом оспаривать его решения, какими бы плохими они ни были». По её словам, критически острой ситуация становится по вопросам права на протест, по Акту о защите прав человека, по ответственности за смертность от коронавируса, по праву на убежище, по продажам оружия и торговле с «деспотами». «Мы должны остановить это безумное движение к отмене наших прав». 

В ответ на эти заявления  британские власти настаивают, что они всегда старались защитить самые уязвимые слои населения. Кроме того, там заверили, что право на протест всегда будет у британцев, пишет The Independent. 



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