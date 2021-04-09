Ученые назвали лечебные свойства холодной и теплой воды

Ученые рассказали о малоизвестных свойствах обычной чистой воды, употребляемой как до еды, так и при приеме пищи. Как оказалось, холодная и теплая вода обладают лечебными свойствами и даже помогут сбросить лишние килограммы.

Влияние на здоровье человека оказывают не только медикаменты, но и обычные продукты. Ученые заверяют, что в целебных целях можно использовать даже воду. Наиболее позитивный результат дает использование теплой воды, нагретой до примерно 36-37 градусов, на уровне температуры человеческого тела. Такой напиток расслабляет мышцы и мускулатуру, снимает болевые ощущения и устраняет спазмы.

При употреблении жирных блюд лучше во время еды пить немного чистой теплой воды. Такой простой способ позволит, не прибегая к медикаментозному лечению, избавиться от запоров. Кроме того, если употребить стакан теплой воды на голодный желудок, это улучшит метаболизм и кровообращение.

У холодной жидкости меньше полезных свойств, нередко организм воспринимает ее негативно. Частое питье в таком случае может спровоцировать появление головных болей, а также изжогу, расстройства работы пищевода и раздражение тканей кишечника. Однако при умеренном применении, вода с низкой температурой поможет похудеть. Дело в том, что организм в таком случае вынужден тратить энергию на согрев, сжигая лишние жиры и углеводы. В то же время, стимуляция обмена веществ теплой водой заметно более действенна.

Источник: news.today.ua