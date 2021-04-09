Губернатор Аляски призвал защитить «Северный Суэц» от арктической экспансии России и Китая

Финансовые последствия затора в Суэцком канале меркнут по сравнению с тем влиянием, которое таяние льдов в Арктике и появление там новых торговых маршрутов могут оказать на мировую экономику, приводит The Hill слова губернатора Аляски Майка Данливи. Между тем, по его мнению, США недостаточно хорошо подготовлены к тому, чтобы успешно конкурировать с Россией и Китаем за новые морские пути.



Reuters

На фоне недавнего сильного затора в Суэцком канале губернатор Аляски Майк Данливи предупредил американцев, чтобы те «глаз не спускали» с Арктики, пишет The Hill.

Если верить выкладкам аналитиков немецкой страховой компании Allianz, пробка в Суэцком канале, образовавшаяся там из-за севшего на мель контейнеровоза, обходилась мировой торговле на протяжении целой недели в сумму $400 миллионов в час.

Однако, по мнению Данливи, финансовые последствия подобного затора в Суэцком канале в ближайшем будущем могут оказаться в тени более серьёзной угрозы, так как «это чудо инженерной мысли может устареть».

Данливи считает, что Северный морской путь, который может стать жизненно важным торговым маршрутом, освободится ото льда через 30 лет. Подобный сдвиг, по мнению губернатора, способен сократить длину «транзита между Северо-Западной Европой и Дальним Востоком на 40 процентов». При этом появление нового маршрута может также снизить роль Панамского канала.

В этом контексте Данливи указал на то, что США нужно готовиться к потенциальному сдвигу в динамике международной торговли.

«Как губернатор Аляски — единственного нашего арктического штата — я вполне отдаю себе отчёт в важности этого региона, однако как Америка будет защищать Арктику? Китай и РФ уже заявили о своих претензиях в регионе и начали строительство арктических флотов и инфраструктуры», — отметил он.

По этой причине, как полагает Данливи, США должны повысить готовность своих морских сил.

«В то время как российские тяжёлые атомные ледоколы ходят в плавания, а Москва восстанавливает объекты времён холодной войны, Береговая охрана США продолжает эксплуатировать единственный, на ладан дышащий ледокол, замены которому не предвидится до 2024 года. Даже Китай, который объявил себя «приарктическим» государством, располагает более пригодными для работы в этих условиях кораблями», — считает политик.

Данливи предупредил, что США следует срочно обратить внимание на этот кризис. Тем не менее губернатор Аляски, отметив центральную роль, которую, возможно, предстоит сыграть его штату в решении этой проблемы, настроен всё же достаточно оптимистично, учитывая, что в ряды Вооружённых сил вступает немало солдат, которые предпочитают холодные метеоусловия. Вместе с тем Данливи считает, что этого может быть недостаточно для того, чтобы успешно бороться с Россией и Китаем за потенциально важный торговый путь и рекомендует США уделить серьёзное внимание порту рядом с Беринговым проливом.

«Сто лет назад генерал Билли Митчелл заявил в конгрессе, что однажды Аляска станет перекрёстком мира, — подытожил Данливи. — По мере изменений как условий на нашей планете, так и структуры торговли, эти слова Митчелла с каждым днём кажутся всё более пророческими».