 

Экс-министр обороны Польши связал смоленскую катастрофу с войной в Грузии

09.04.2021, 9:44, Новости дня
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Ввиду приближающейся 11-й годовщины смоленской катастрофы бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич напомнил, что именно погибший в ней президент страны Лех Качиньский заблокировал «атаку» РФ на Грузию в 2008 году. В беседе с Republika он выразил мнение, что для РФ это стало «невероятным унижением», которое Путин так и не простил Качиньскому.


Reuters

«Ситуация очень серьёзная, хотя это может быть просто демонстрацией силы, цель которой состоит в том, чтобы напугать США, показать им, что РФ готова к непосредственной агрессии», — так бывший министр обороны Польши, а ныне вице-премьер Антони Мачеревич прокомментировал ситуацию на российско-украинской границе. 

В беседе с порталом Republika он объяснил, что президент РФ Владимир Путин полагал, что вместе с приходом к власти Джо Байдена США изменят политику в отношении России, станут более склонны к уступкам и перезагрузке, как это имело место в прошлом. «Однако тем временем США выдвинули РФ жёсткие условия, потребовав однозначных уступок в плане атак на Украину. Это потрясло Путина и могло вызвать эскалацию напряжённости. Нельзя исключать того, что Путин готов к войне. Это серьёзная ситуация, нельзя пренебрегать ею», — объяснил вице-премьер страны. 

В связи с приближающейся 11-й годовщиной смоленской катастрофы Антони Мачеревич также напомнил, что именно погибший в ней президент Польши Лех Качиньский заблокировал «державную атаку» РФ на Грузию. «Для РФ это было невероятным унижением… Господин Путин никогда не забывал о том, что сделали президент Качиньский и Польша. Я считаю, что во многом смоленская трагедия была связана с этой политикой независимости, проводимой президентом Качиньским», — подчеркнул он. 

Бывший министр обороны также напомнил о знаменитой речи Леха Качиньского в Тбилиси, в которой он сказал, что Польша никогда не оставит Грузию на произвол судьбы. «Ведь сегодня Грузия, а потом Украина, а затем, скорее всего, и Польша», — напомнил Мачеревич. «Сегодня вся Европа помнит о том, что друзей бросать нельзя», — резюмировал он. 



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