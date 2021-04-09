Эксперты назвали самые производительные недорогие смартфоны Android

Эксперты бенчмарка AnTuTu назвали наиболее производительные недорогие смартфоны, работающие на операционной системе Android. Недавний лидер рейтинга не мог удержать свои позиции даже полугода, уступив более перспективным моделям.

Специалисты сервиса бенчмаркинга AnTuTu регулярно делают профессиональные обзоры мобильных устройств. В этот раз эксперты обнародовали результаты анализа производительности смартфонов среднеценнового сегмента. При этом аналогичный рейтинг сделали и в Китае, он, как отмечают СМИ, отличается от приведенных данных.

По итогам марта 2021 года каких-либо существенных изменений не произошло, однако предыдущий лидер потерял свои позиции. Долгое время, почти полгода, Honor 30, удавалось затмить своими показателями всех своих конкурентов. При этом в ТОПе от AnTuTu учитываются средние показатели, а не наиболее высокие. Для создания перечня лучших специалистами бенчмаркинга было проведено порядка тысячи тестовых испытаний.

Открывают рейтинг аппараты Realme 7, Huawei Nova 7i и Mi 10 Lite 5G. За ними следуют устройства также китайских компаний, Xiaomi Mi 10i, Redmi K30 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G и Realme 7 5G. Открывает тройку лидеров Redmi 10X 5G, работающий на однокристальной восьмиядерной мобильной платформе MediaTek Dimensity 820.

Предыдущий лидер Honor 30, оснащенный системой Kirin 985, дополненной 8-гигабайтным чипом оперативной памяти, получил в мартовском ТОПе серебро. Первое место досталось смартфону от корпорации Huawei, Nova 7 оборудован аналогичным процессором, таким же модулем ОЗУ и флэш-накопитель вместительностью 256 Гигабайт. Исходя из аналогичных комплектующих, оба девайса периодически меняют друг друга на первых и вторых позициях различных тестов.

Источник: www.ixbt.com