Онкологи предупреждают: Глисты могут вызвать рак

Врачи-онкологи предупреждают, что заражение глистами не только приводит к расстройству органов и систем. Данные новых исследований доказывают, что гельминиты также вызывают значительно более опасные недуги, такие, как рак.

В организме человека все взаимосвязано, при поражении того, или иного органа нарушаются работа всех систем. Так, проблемы желудочно-кишечного тракта отражаются на работе печени, почек, и могут спровоцировать тяжелейшие заболевания. Последние исследования специалистов онкологов доказывают, что заражение глистами влияет не только на его кишечник. В тяжелых случаях и при отсутствии своевременного и полного лечения пациент рискует жизнью, поскольку черви-паразиты, поселившиеся в его организме, вызывают рак.

Давно известно, что глистная инвазия чревата потерей веса и расстройствами работы желудка и кишечника. Отечественный хирург-онколог Иван Карасев объяснил причины, каким образом вследствие жизнедеятельности глистов в организме могут возникнуть злокачественные новообразования. Разрастаясь внутри кишечника, гельминиты поражают его слизистую оболочку. На фоне общей интоксикации снижается функциональность толстой кишки, что приводит к росту полипов. Нарушение микробиоценоза и дисбиотические изменения вызывают воспаления, угнетающие иммунную систему. При неполучении необходимого лечения такие новообразования способны патологически изменить ткани, превратившись в онкологию.

Доктор Карасев призывает россиян не игнорировать расстройства желудка и кишечника. Статистика крупных городов демонстрирует наличие паразитарной инфекции у не менее 10 процентов населения. В некоторых же регионах этот показатель достигает даже половины всех жителей.

Опознать глистную инвазию можно по целому ряду признаков, среди которых есть не только привычные проблемы со стулом, диспептические расстройства. К основным признаков наличия паразитирующих в кишечнике червей можно отнести отечность, кожные высыпания, лихорадку, увеличившиеся лимфоузлы и размеров печени, а также селезенки. Чтобы исключить наличие гельминитов, следует обязательно и безотлагательно обратиться к гастроэнтерологу и провести необходимые анализы.

Источник: tvzvezda.ru