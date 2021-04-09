В МВД рассказали о наиболее частых причинах высылки иностранцев из России

Чаще всего решения о «нежелательности» нахождения в РФ иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, исполнено 805 решений о депортации, сообщили в МВД.

В ведомстве рассказали, что «за два месяца 2021 года утверждено 14 решений о нежелательности пребывания», передает РИА «Новости».

За 2020 год таких решений было принято 27, за 2019 – 76, за 2018 – 121, за 2017 – 76, за 2016 год – 32.

Кроме того, за два месяца 2021 года было исполнено 805 решений о депортации. При этом в 2020 году их было исполнено 4 тыс. 691, в 2019 – 5 тыс. 531, в 2018 – 6 тыс. 10, в 2017 – 5 тыс. 460, а в 2016 – 4 тыс. 852.

В ведомстве также рассказали, почему чаще всего принимаются решения о нежелательности пребывания иностранцев в России: по линии работы полиции это решения в отношении привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции и (или) не раз привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев.

«Нежелательными» признают и иностранцев, убежавших из спецучреждений для их временного пребывания, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии.

Также высылку применяют к иностранным гражданам, «въезд которым на территорию РФ не разрешен, сменивших установочные данные и въехавших на территорию России, но не привлеченных к уголовной ответственности».

Адвокат Владимир Неупокоев пояснил, что уголовные преступления в сфере миграции – статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы России»), 322.1 («Организация незаконной миграции»), 322.2 («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в России»), а также 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России»).

Административные правонарушения в области защиты государственной границы РФ – это деяния из главы 18 Кодекса об административных правонарушениях «Административные правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России».

Она, в частности, включает в себя нарушения правил пересечения границ России, нарушение правил въезда в пограничную зону, нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу и другие правонарушения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов в России.

Между тем замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что жители РФ по итогам прошлого года стали хуже относиться к мигрантам, что ухудшает межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования.

Напомним, в РФ учатся десятки тысяч детей из семей мигрантов. Многие из них плохо говорят по-русски, из-за чего родители других школьников бьют тревогу – «гости» поневоле тянут назад весь класс.

На проблему обратили внимание даже в Кремле: президент Владимир Путин призвал регулировать число ребят-иностранцев в каждом классе так, чтобы те быстрее осваивались в наших реалиях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой должна быть такая квота.