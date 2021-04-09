 

Партия пенсионеров предложила разрешить пенсионерам воровать в супермаркетах

09.04.2021, 9:34, Разное
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Партия пенсионеров сообщила, что после прохождения в Госдуму намерена добиться принятия законопроекта, позволяющего в случае необходимости брать и не оплачивать товары из супермаркетов людям, достигшим пенсионного возраста.

По словам представителя партии Ивана Челышева, такая мера необходима в связи с низким уровнем социальных выплат пожилым людям.

– Нет сил читать новости, как пожилых людей задерживают в магазинах за воровство. А что они берут? Какую-то мелочь чтобы прокормить себя. Магазины несут минимальные убытки, ведь много товара и так списывается и сети закладывают издержки на воровство. Поэтому нечего кошмарить людей в возрасте. Пусть воруют. Разве это сопоставимо с воровством чиновников? Партия пенсионеров обязательно добьётся этого права для пенсионеров, – сообщил представитель политической силы.

В тексте закона Партия пенсионеров предлагает установить чёткий контроль, чтобы плодами законодательной инициативы не могли пользоваться граждане трудоспособного возраста. Для этого посетителям магазинов необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий наличие у гражданина социального пособия от государства. В ином случае на него не будет распространяться действие закона.

Выплату ущерба за украденное пенсионерами Партия пенсионеров предлагает возложить на страховые компании, компенсации которым выплатят из бюджета. Закон ограничиться исключительно продовольственной группой товаров и не распространяется на алкоголь и табачные изделия.

Воровать деньги, банковские карты, крупногабаритные вещи или любые другие предметы из жилых или коммерческих помещений запрещено. Ограничения действуют и на самовольное похищение транспортных средств. В таких случаях пенсионеры не будут освобождены от наказания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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