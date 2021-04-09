В России начали блокировать банковские карты со слишком низкими зарплатами

В рамках исполнения майских указов президента России и в целях борьбы с теневыми доходами граждан правительство разрешило по запросу Федеральной налоговой службы (ФНС), правоохранительных органов и иных ведомств производить блокировку банковских счетов и карт в случае недостаточного поступления средств на них в течение месяца.

– Правительство исходить из того, что поручения президента нужно исполнять и исполнять всем гражданам, а не только органам исполнительной власти. Мне сложно представить такого человека, который бы сознательно отказался исполнять майские указы или работать за такие копейки. Как показывает многолетний опыт налоговой службы, происходит укрывательство от уплаты налогов путём сознательного занижения доходов. Наиболее эффективным методом борьбы в таком случае правительство видит предоставление права соответствующим службам блокировать такие подозрительные карты и банковские счета. Если же в этом процессе произойдут ошибки, граждане имеют право оспорить решение в судебном порядке, – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, подозрительными могут быть признаны банковские карты и счета, на которые ежемесячные поступления будут ниже МРОТ или несущественно превышать установленный норматив. Также в рамках борьбы с нецелевыми доходами ФНС получит право изучать траты держателей карт.

– Если у вас подозрительно мало денег на счету, а вы заработали где-то на стороне, рекомендую внести средства на банковскую карту, тогда возможных вопросов к вам будет меньше. К картам, на которые поступают денежные средства, но длительное время не списываются, тоже могут быть вопросы. У вас есть другие источники доходов или как? Потому что их владельцы также вызывают подозрения. Может, эти деньги на финансирование терроризма пойдут. Однако при этом хочу успокоить россиян. Если вы кладёте деньги на депозит, никто их отнимать не собирается, но желательно иметь средства и на дебетовой карте, – заключил глава правительства.

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