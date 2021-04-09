 

Ведущая СNN раскритиковала телеканал за отсутствие женщин на руководящих постах

09.04.2021, 8:50, Новости дня
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Американская телеведущая Брук Болдуин пожаловалась на доминирующее положение мужчин на руководящих постах и среди ведущих новостных передач на телеканале CNN, пишет The New York Post. По словам уходящей с поста ведущей CNN Болдуин, ей приходилось «бороться за истории о женщинах».


Twitter / Brooke Baldwin

Американская телеведущая Брук Болдуин, которая через неделю покинет свою должность на канале CNN, указала на отсутствие женщин на руководящих постах в телекомпании, признавшись, что ей приходилось «бороться за истории о женщинах», пишет The New York Post. 

«Самые влиятельные и высокооплачиваемые ведущие сети — мужчины. Мои начальники, мои руководители — мужчины. Куратор дневного эфира — мужчина, мой исполнительный продюсер на протяжении 10 лет — мужчина. Поэтому я была окружена большим количеством мужчин», — призналась Болдуин.

Как напоминает издание, на проблему гендерного неравенства на телеканале обратили внимание ещё в 2018 году, когда анализ программ, выходящих в будние дни, показал, что на CNN вдвое меньше женщин-ведущих, чем на других телеканалах.

Так, ведущими программ буднего дня на CNN работали всего три женщины, тогда как на американских телеканалах Fox News и MSNBC соответствующие должности занимали по шесть женщин. При этом в прайм-тайм, то есть с 20:00 до 23:00 часов, в эфире не было ни одной женщины.

По словам Болдуин, с тех пор на CNN «понемногу» стали давать больше власти женщинам, однако необходимы более решительные шаги и увеличение числа представительниц прекрасного пола на исполнительных должностях и среди ведущих новостных передач.

Телеведущая также отметила, что в подобных условиях Болдуин приходилось «бороться за истории о женщинах», передаёт The New York Post.



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