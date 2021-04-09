Руанду не устроило запоздалое признание частичной ответственности за геноцид от Франции

Спустя десятилетия Франция наконец признала, что несёт частичную ответственность за геноцид народности тутси в Руанде в 1994 году, пишет ARD. Однако французы не смогли «прыгнуть выше головы»: экспертная комиссия не нашла никаких подтверждений непосредственного соучастия Франции в геноциде. Свидетели геноцида и руандийские историки не согласились с таким выводом: по их мнению, французские солдаты защищали участников геноцида и прямо или косвенно участвовали в действиях экстремистов. В ближайшие недели Руанда намерена представить собственный отчёт.



Reuters

Вокруг памятника жертвам геноцида, возведённого недалеко от Кигали, столицы Руанды, царит тишина. Скамейки среди деревьев приглашают посетителей задержаться, почтить память и испытать скорбь: это место одновременно является кладбищем. В братских могилах здесь были захоронены останки более 250 тыс. представителей народности тутси. Они были убиты в Кигали и его окрестностях, массово захоронены, а затем их тела перенесли на место нынешнего мемориального центра, пишет ARD.

Во время геноцида Нгабо Валери было три года. Экстремисты хуту убили его отца. Его мать вместе с ним и сестрой спаслись бегством. «Везде, куда бы мы ни пришли, лежали трупы и были огромные лужи крови, — отмечает он. — Я многого не помню, ведь мне было всего три года. Но я помню, что это было ужасно. Страшный опыт».

Как бы фрагментарны ни были его воспоминания, у него сложилось чёткое мнение относительно роли Франции в произошедшем: «Французы, на мой взгляд, сыграли огромную роль в геноциде. Они всегда пытались скрыть, что делали тогда плохие вещи».

На самом деле Франция десятилетиями отказывалась от всякой ответственности. Но теперь, после двух лет работы комиссия историков пришла к другому выводу. Основной посыл доклада: Франция несёт частичную ответственность за геноцид, но не является его соучастницей.

Нгабо Валери считает, что этого недостаточно. Он сомневается в правдивости доклада: «Любая другая страна должна была взять на себя командование. Или независимая организация. Но не Франция», — считает он.

Руандийский историк Том Ндахиро в течение многих лет занимался исследованиями геноцида, в том числе и роли, которую в нём сыграла Франция. По его словам, доклад комиссии сам по себе не содержит всей правды. Тем не менее он считает, что это «большой шаг вперёд»: «Когда президент создаёт комиссию, которая, наконец, утверждает: «Собственное правительство несёт тяжёлую ответственность за геноцид», — это огромный шаг. Но, конечно, они не прыгнули выше головы, заявив: «не можем установить соучастие». С другой стороны, слово «ответственность» уже довольно значимо».

Ндахиро уверен, что существует множество доказательств соучастия Франции. Так, французские специалисты занимались обучением руандийских военных, которые позже совершали убийства. «Франция предоставила некоторые из идеологических концепций, которые использовались тогдашним руандийским правительством во время геноцида, — отмечает исследователь. — И французские солдаты стояли на блокпостах, расспрашивали беженцев: хуту они или тутси. Чаще всего тутси приходилось отходить в сторону, хуту разрешалось пройти дальше».

В июня 1994 года Франция начала в Руанде военную операцию под названием «Бирюза». Она проводилась в рамках мандата Совета Безопасности ООН и изначально была направлена на защиту беженцев и мирных жителей. Но французские войска не стали заниматься разоружением экстремистов. Они также не мешали хуту проникать в гуманитарную зону, созданную для защиты гражданского населения. Они обосновывали это тем, что мандат операции не предусматривал такой свободы действий.

В последние десятилетия свидетели выдвигают серьёзные обвинения против французских солдат: они защищали участников геноцида и прямо или косвенно участвовали в действиях экстремистов хуту. Однако французские историки не нашли этому никаких подтверждений.

В ближайшие несколько недель Руанда намерена представить собственный отчёт, который президент Поль Кагаме поручил подготовить в 2017 году. Каков бы ни был результат, Ндахиро уверен, что Руанда и Франция сближаются в своём взгляде на геноцид: «Разрыв между двумя правительствами становится меньше с точки зрения их понимания геноцида. На данный момент это имеет решающее значение. Как при строительстве моста: расстояние между двумя сторонами становится меньше, пока оно не станет настолько узким, что его станет легко перепрыгнуть».

В ближайшие недели президент Франции Эммануэль Макрон намерен нанести визит в Руанду. В течение многих лет дипломатические отношения между двумя странами были разорваны. Перспектива государственного визита — ещё один важный знак сближения, пишет ARD.