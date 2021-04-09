Эпидемия, которую нужно остановить. Байден объявил о мерах по контролю за оборотом оружия в США

Американский лидер Джо Байден объявил о первых мерах своей администрации по сдерживанию в стране «эпидемии» насилия с применением оружия, передаёт CNBC. Как напоминает телеканал, меры по борьбе с насилием с применением оружия в США Байден после волны массовых нападений по всей стране.



Reuters

Президент США Джо Байден в четверг призвал конгресс предпринять шаги по сокращению насилия с применением оружия и озвучил первые меры по сдерживанию в стране соответствующей «эпидемии», пишет CNBC.

Как отмечается на сайте телеканала, это первые меры администрации Байдена в борьбе с насилием с применением оружия в США, которые были озвучены после волны массовых нападений по всей стране, в том числе массовой стрельбы в Рок-Хилл, Южная Каролина, в ходе которой погибли пять человек.

«Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией», — заявил президент, выступая в Розовом саду Белого дома, призвав к её прекращению.

В частности, новые меры затронут «призрачное оружие», то есть то оружие, которое можно приобрести в виде деталей и собрать, и у которого нет серийных номеров, что не позволяет его отслеживать. Так, администрация Байдена предложила поставить вопрос регистрации данного оружия на контроль.

Кроме того, речь шла о процедуре принятия законов о «красных флагах», которые позволяют полиции или членам семьи обращаться в суд с ходатайством о запрете доступа к огнестрельному оружию.

Также президент объявил, что назначит бывшего советника группы по контролю над огнестрельным оружием Giffords Дэвида Чипмана на должность директора Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Во время своего обращения американский лидер призвал конгресс к действиям. «Хватит молитв. Настало время действий», — приводит CNBC слова Байдена.