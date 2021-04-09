Главред – эксперт объяснил, как Украине стать основным союзником США вне НАТО

Киеву стоит обратиться к Джо Байдену с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО, считает военный эксперт Александр Мусиенко. Как пишет «Главред», эксперт уверен, что конгресс США одобрит такое решение, однако инициатива по данному предложению должна исходить именно от американского президента.



Reuters

Украина может обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы он попросил конгресс рассмотреть вопрос о предоставлении государству статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО, считает военный эксперт Александр Мусиенко. Как пишет «Главред», эксперт считает, что конгресс одобрит такое решение, однако инициатива должна оставаться за Байденом.

«Возможно, стоит попросить президента США, чтобы он обратился в конгресс с предложением, чтобы предоставить Украине статус основного партнёра вне НАТО? Эта процедура занимает месяц. Для этого не нужно проводить форум НАТО, собрания НАТО, конгресс НАТО, который должен проходить в этом году в Брюсселе. Конгресс поддержит, вопрос в том, чтобы президент внёс, это его инициатива», — считает Мусиенко.

Также он добавил, что против такого решения будет выступать Россия, которая «живёт мифами», согласно которым НАТО угрожает российскому государству.

«Понятно, что РФ будет выступать категорически против. Они постоянно живут тем, что НАТО им угрожает, сейчас кто-то придёт их делить и так далее. Это уже сконструированный российский миф. Они будут и далее им руководствоваться», — подчеркнул Александр Мусиенко.