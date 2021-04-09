 

Обозреватели Hill призвали бороться с гендерным неравенством для решения проблемы ожирения

09.04.2021, 8:50, Новости дня
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Специальный посланник генерального секретаря ООН Агнес Калибата и президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джон Уилдинг в своей статье для The Hill призвали к борьбе с ожирением для предотвращения будущих пандемий. Эксперты призвали работать над улучшением рациона людей, преодолеть гендерное неравенство и бороться с изменениями климата.


Reuters

В мире ежегодно производится достаточное количество продуктов питания, для того чтобы прокормить всех жителей планеты, однако, как отмечают специальный посланник генерального секретаря ООН Агнес Калибата и президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джон Уилдинг в статье для The Hill, недоедание и ожирение сосуществуют.

В 2021 году почти половина населения мира страдает от недоедания, однако соотношение несколько изменилось. В настоящее время большее число смертей связано с избыточным весом и ожирением, нежели с недостаточным весом. Более того, в настоящее время человек может одновременно страдать от ожирения и дефицита основных микроэлементов.

По словам экспертов, некогда ожирение считалось проблемой стран с высоким уровнем доходов, однако сейчас оно становится всё более серьёзной проблемой для множества стран с низким или среднем уровнем доходов. Так, с 2000 года в государствах Африки число детей в возрасте до пяти лет с избыточным весом увеличилось почти на четверть, а по состоянию на 2019 год почти половина детей с избыточным весом или ожирением проживали в странах Азии.

Специалисты настаивают, что ожирение является не только самостоятельным заболеванием, но и фактором риска возникновения других заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и некоторые виды рака.

Кроме того, данные указывают на то, что смертность от COVID-19 в 10 раз выше в странах, где более половины населения имеет избыточный вес. Более 2 миллионов из 2,5 миллионов смертей в мире от коронавируса пришлись на страны с высоким уровнем ожирения. Таким образом, решение проблемы ожирения важно также с точки зрения предотвращения будущих пандемий. При этом для того чтобы подобная борьба была эффективной необходимо понимать причины заболевания.

В частности, считается, что корни ожирения включают в себя генетику и биологию, а также диету и факторы окружающей среды. В свою очередь, продовольственная среда зависит от торговли вредной пищей, сельскохозяйственной политики, климатических условий, культурных и социальных факторов, таких как доступ женщин к рынку.

Обозреватели The Hill настаивают, что усилия по борьбе с ожирением должны начинаться ещё до рождения ребёнка. Первые 1000 дней жизни — определяющий период для здорового развития ребёнка, при этом недоедание в это время связано с повышенным риском ожирения на более поздних этапах жизни. Здесь очень важна роль правительства, которое должно пропагандировать грудное вскармливание. Более того, для этого матери должны сами быть здоровыми и хорошо питаться.

В связи с этим Калибата и Уилдинг называют гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин одним из важнейших факторов трансформации нынешней продовольственной системы в более здоровую. Кроме того, они призывают не только работать над улучшением питания и преодолением гендерного неравенства, но и принять меры по борьбе с изменением климата, чтобы обеспечить устойчивость продовольственных систем.



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