Инициативная группа ФБР указала на произвол полиции в США

Сотрудники Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) занялись делом застреленного полицейскими афроамериканца.

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда 32-летнего Энтони Макклейна остановили сотрудники полиции за отсутствие номерного знака на автомобиле. Он вышел из машины и стал убегать, однако правоохранители выстрелили ему в спину. От полученных ранений житель скончался, пишет Фонд.

Офицеру показалось, что Макклейн пытается вытащить пистолет, поэтому правоохранитель произвел выстрел в спину. Однако после просмотра видео с нагрудной камеры полицейского стало очевидно, что никакого оружия у афроамериканца не было.

Семья Макклейна наняла адвоката и подала иск против города Пасадена, департамента полиции и офицера. Однако никакой реакции не последовало.

Убийство Макклейна спровоцировало волну протестов, в ходе которой демонстранты требовали публично привлечь к ответственности полицейских.

В конце марта 2021 года родственники убитого выступили на пресс-конференции и потребовали восстановить справедливость.