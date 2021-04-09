 

Инициативная группа ФБР указала на произвол полиции в США

09.04.2021, 8:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) занялись делом застреленного полицейскими афроамериканца.
Инцидент произошел в августе 2020 года, когда 32-летнего Энтони Макклейна остановили сотрудники полиции за отсутствие номерного знака на автомобиле. Он вышел из машины и стал убегать, однако правоохранители выстрелили ему в спину. От полученных ранений житель скончался, пишет Фонд.

Офицеру показалось, что Макклейн пытается вытащить пистолет, поэтому правоохранитель произвел выстрел в спину. Однако после просмотра видео с нагрудной камеры полицейского стало очевидно, что никакого оружия у афроамериканца не было.

Семья Макклейна наняла адвоката и подала иск против города Пасадена, департамента полиции и офицера. Однако никакой реакции не последовало.

Убийство Макклейна спровоцировало волну протестов, в ходе которой демонстранты требовали публично привлечь к ответственности полицейских.

В конце марта 2021 года родственники убитого выступили на пресс-конференции и потребовали восстановить справедливость.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Китайский бизнес интегрируется в систему маркировки “Честный знак”

31.12 / Герман Стерлигов намерен полностью отказаться от ГМО в новом году

02.08 / Ученые обнаружили в спортивных залах неуязвимые для антибиотиков бактерии

18.03 / Восстановили отношения: Виктор Дробыш похвастался сыновьями-красавцами от первого брака

17.10 / Светлана Ходченкова рассказала о любви к постельным сценам

19.11 / В Тюменской области пенсионерка попала в больницу после нападения быка

21.10 / Анастасия Решетова выставила на продажу квартиру после расставания с Тимати

26.10 / Российским регионам разрешили влезть в долги из-за коронавируса

11.03 / Вассерман рассказал о “проблемах с головой” у Байдена: Было известно еще до вброса голосов

23.02 / Давид Манукян снялся для российской версии мужского журнала GQ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика