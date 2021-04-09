 

Сенатор Пушков предрек окончательную потерю Украиной Донбасса из-за ошибки Зеленского

09.04.2021, 8:42, Разное
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На днях президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с генеральным секретарём Североатлантического Альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Политики вновь заговорили о мифической российской угрозе, а Зеленский заявил, что вступление Киева в альянс является единственным способом завершения войны на Донбассе. Он также призвал западных партнёров усилить военное присутствие в Черноморском регионе.

Однако в непризнанной Донецкой Народной Республике (ДНР) над этим только посмеялись. Глава ДНР Денис Пушилин назвал слова украинского лидера нелепыми и напомнил, что одного лишь его желания мало для вступления Украины в НАТО. Он отметил, что для этого необходимо, по меньшей мере, – узнать мнение украинского народа, который понимает всю опасность данного шага. Кроме того, Пушилин указал на жесткие требования альянса к новым кандидатам на вступление. В частности, эти страны не должны иметь неразрешённых территориальных или этнических конфликтов.

Российский сенатор Алексей Пушков также считает вступление Украины в НАТО огромной ошибкой. По словам парламентария,Североатлантический альянс не поможет Киеву вернуть контроль над утраченными территориями. Напротив, Владимир Зеленский рискует навсегда потерять Донбасс из-за этого шага.



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