Напавших на инкассаторов в Красноярске приговорили

Двое напавших на инкассаторов в Красноярске в мае прошлого года приговорены к 14 и 15 годам колонии строгого режима, сообщили в Красноярском краевом суде.

«Сегодня суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание Юрию Чанчикову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Михаилу Рубцову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение суда. Там добавили, что оба подсудимых также получили дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, выплаты компенсации морального вреда потерпевшим и возмещение средств Сбербанку.

Ранее организатор нападения Алексей Истягин, заключивший досудебное соглашение, был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, а также к 1,5 года ограничения свободы, выплате штрафа и компенсации морального вреда потерпевшим инкассаторам и Сбербанку.

Напомним, в 5 мая утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Был введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД.

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Похищенные деньги нашли полицейские.