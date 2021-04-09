Мнение: О дороге в никуда



Фото © Reuters.

Очень метафорично получилось.

Особенно если узнать на фото… Карлов мост в Праге, Чехия.

Между прочим, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна Блатны, по неофициальной информации – после отказа закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Несколькими днями ранее президент Чехии Милош Земан раскритиковал Яна Блатного за отказ регистрировать «Спутник V». И вот…

Куда ты движешься, Восточная Европа?

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