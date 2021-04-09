На выход без мантии

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09.04.2021, 8:04, Разное
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Уволился самый известный «арестный» судья эпохи Ольги Егоровой.

Артур Карпов. Фото: «Открытая Россия» (признана на территории РФ нежелательной иностранной неправительственной организацией)

Эпоха уходит. Вслед за Ольгой Егоровой столичную судебную систему покинул Артур Карпов — самый известный «арестный» судья Москвы. Бизнесмены, оппозиционеры, губернаторы, мэры, министры, бывшие полицейские — самое важное и ответственное отдавалось ему. Казалось, он незаменим. И трудно себе представить Басманный суд без Артура Карпова, который сажал там людей беспрерывно 14 лет.

А теперь — в отставку. Речь не о повышении. «Уволился», — лаконично сказала пресс-служба Басманного суда. Вроде как просто на пенсию (она у него со всеми пожизненными судейскими льготами будет весьма неплоха). Вряд ли Артур Карпов уйдет в адвокаты. Иначе придется лишаться пожизненного содержания. Ушла в адвокаты лишь другая «басманная» судья — Елена Ярлыкова. Ее, правда, лишили полномочий за дисциплинарное нарушение (освободила одного заключенного вместо другого. Бывает).

У Карпова никаких нарушений нет. В части профессиональной биографии для действующей судебной системы он чист, как младенец.

Всегда моложав и подтянут. Выправка объяснима: в судьи он пришел из военной прокуратуры. Граждан под стражу отправлял со свойственной военным холодной решительностью. Без осечек.

Надо отдать должное: жителей Карпов не унижал, как иные, и — большая редкость! — подозреваемых и обвиняемых внимательно слушал. Обычно ведь судьи иначе как за пыль «контингент» в клетке не принимают, речи обрывают и никогда не смотрят в глаза. Карпов смотрел. Спокойно.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Отказал матери погибшего в «Матросской Тишине» юриста Магнитского в жалобах на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти. Отказал спокойно, вежливо, безэмоционально. Попал в «список Магнитского».

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Мать убитого в СИЗО адвоката — о том, что происходило тогда с ним, происходит сейчас с Алексеем Навальными и тысячами других заключенных

Самые известные его решения:

  • заключение под стражу организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской — отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова (2011);

  • аресты и продления арестов фигурантам «болотного» (2012) и «московского» дел (2019). Впрочем, один раз Карпов отправил фигуранта под домашний арест, в другом случае и вовсе освободил из-под стражи;

  • изменение Навальному меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест по «делу «Ив Роше» (2014);

  • арест и продление арестов обвиняемого в крушении самолета Falcon главы компании Total Кристофа де Маржери во Внуково;

  • продление ареста украинской летчице Надежде Савченко и мэру Владивостока Игорю Пушкареву;

  • аресты губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, основателя компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви.

    • Многие, кого отправлял в СИЗО Карпов, осуждены на немалые сроки, у кого-то колония еще впереди. Среди арестованных Карповым достаточно «экономических», которые могли бы до приговора сидеть с браслетами дома.

    Но Артур Карпов такими решениями нам не запомнится — он был классическим продуктом эпохи Ольги Егоровой,

    частью системы, состоящей из несамостоятельных судей, с позвоночным правом, копипастами и показательными судилищами.

    Ольга Егорова — бывший председатель Московского городского суда. Фото: РИА Новости

    Так что и без Карпова с басманным правосудием все будет хорошо. А я себе оставлю на память фотографию дверной таблички с его фамилией. На память об эпохе, которая все-таки рано или поздно закончится.

    Вера Челищева

    Источник: Новая газета



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