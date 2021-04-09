 

Британские ученые рассказали, какая разница в поведении мужчин и женщин за рулем

09.04.2021, 8:01, Новости дня
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Исследователи из британской компании CX Lab провели ряд экспериментов, в которых пытались установить, какие факторы влияют на безопасность вождения автомобиля. Оказалось, если за 20 минут перед поездкой выпить чашечку кофе, это значительно обострит реакцию водителя. Например, при скорости 112 км/с после появления на дороге неожиданного препятствия тормозной путь сокращался почти на 24 метра!

 Также исследователи установили, что маленькие дети в салоне, постоянно издающие шум, не мешают водителю, а наоборот, обостряют его внимание. То же самое можно сказать о прослушивании ритмической музыки, например, рэпа.

А вот и разница между мужчинами и женщинами за рулем. Оказалось, что представительницы слабого пола в среднем на 0,69 секунды быстрее реагируют на внезапное изменение дорожной ситуации.



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