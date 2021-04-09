Ученые создали тест, выявляющий стадию депрессии по крови

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09.04.2021, 7:52, Разное
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Исследователи Медицинской школы Университета Индианы создали анализ крови, позволяющий установить стадию депрессии и спрогнозировать риск появления биполярного расстройства. Работу опубликовали в издании Molecular Psychiatry.
Александра Никулеску со своей командой изучали биомаркеры крови, которые свидетельствуют о посттравматическом стрессовом расстройстве, болезни Альцгеймера и склонности к суициду. Анализ, разработанный специалистами, определяет стадию депрессии и риск возникновения тяжелой формы болезни и биполярного расстройства. Тест информирует о лучшем выборе препаратов для больных.

Опыт длился 4 года, в нем участвовало 300 людей, большинство которых были пациентами Медицинского центра Ричарда Л. Рудебуша в Индианаполисе в штате Вирджиния. За добровольцами велось наблюдение, когда они находились в плохом и хорошем настроении, а исследователи отмечали перемены биологических маркеров их крови. Далее была использована база данных, разработанная на основе прошлых опытов, и определено 26 главных показателей. Биомаркеры отобрали и протестировали в независимых группах, чтобы выяснить, насколько правдивы предсказания специалистов.

Также исследователи поняли, что расстройства настроения взаимосвязаны с генами циркадных ритмов, регулирующих сезонные, ночные и дневные циклы, а также циклы сна-бодрствования. Эксперт подчеркивает, что данные объясняют, отчего пациенты ощущают себя плохо из-за сезонных изменений и нарушений сна.

Источник: doc-tv.ru



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