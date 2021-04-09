Ученые: Уровни углекислого газа в помещении влияют на риск заражения коронавирусом

Специалисты Совместного института исследований в области наук об окружающей среде и университета Колорадо в Боулдере провели опыт, выяснив, что наблюдение за уровнями углекислого газа в помещениях будет недорогим и эффективным способом контроля рисков заражения людей коронавирусом. Данные опубликовали в издании Environmental Science & Technology Letters.

Ученые считают, что в любой среде при избыточном уровне углекислого газа риски передачи коронавируса удваиваются. Химики рассчитывали на факт, который использовали другие исследователи больше 10 лет назад: зараженные люди выдыхают вирусы, перемещающиеся по воздуху, вместе с выдыханием углекислого газа. Это значит, что углекислый газ служит «прокси» для числа вирусных частиц в воздухе.

Хосе-Луис Хименес, профессор химии, сообщил, что люди не будут в безопасности в помещениях, когда делятся воздухом с другими, но риски можно уменьшить. Контролирование CO 2 – практичная и недорогая альтернатива мониторирования, которая имеется у ученых.

На протяжении долгого времени эксперты искали способы контроля рисков инфицирования коронавирусом в помещениях. Ученые обращались к доступным и дешевым мониторам углекислого газа. В лабораторных условиях было подтверждено точность детекторов. Дальше смогли создать «коробочную модель» того, как инфицированные выдыхают CO 2 и вирусы, а другие выдыхают и вдыхают, и как газ и вирусные частицы могут накапливаться в воздухе помещения или уходят благодаря вентиляции.

Исследователи поделились инструментами и математическими формулами, которые специалисты могут пускать в дело, чтобы определять фактический риск для людей. Для минимизирования рисков необходимо поддерживать низкий уровень CO 2 в помещениях, так как чем ниже углекислый газ, тем меньше рисков заражения.

Источник: ufatime.ru