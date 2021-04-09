“Извините за интимные подробности”: Регина Тодоренко удивила поклонников необычным видом в гримерке

Популярная ведущая и певица Регина Тодоренко разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию видеороликов, демонстрирующих её подготовку к телешоу в помещении гримерки. В одном из кадров знаменитость предстала перед зрителями в весьма оригинальном виде.

Поводом для публикации кадров бэкстейджа стали неоднократные просьбы посетителей страницы к ведущей поделиться интересными подробностями из закулисья. Удовлетворяя любопытство подписчиков, Регина Тодоренко поделилась с ними видео из-за кулис телешоу “Маска”. Примечательно, что для очередного выпуска красотка выбрала для себя образ мужчины в костюме с галстуком и длинными черными усами. На момент съемки роликов телезвезда отдыхала и перекусывала в компании своей творческой команды. Она продемонстрировала свое обеденное меню, а также интерьер гримерного помещения. “Просторно”, – похвасталась она фолловерам.



Один из моментов видео стал поистине забавным, ибо выяснилось, что под “классическим” верхом костюма на красавице были надеты лишь тонкие телесные колготки. Однако Тодоренко предвосхитила упреки поклонников, заявив, что сняла плотные шерстяные брюки лишь на короткое время, чтобы не претерпевать неудобства из-за 32-градусной жары, присутствующей в помещении. “Извините за интимные подробности”, – целомудренно добавила она, упомянув, что перед выходом на сцену наденет недостающие элементы костюма.

Источник: www.instagram.com