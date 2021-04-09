Роспотребнадзор рекомендовал принимать душ после улицы

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09.04.2021, 6:50, Новости дня
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После возвращения с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором, ежедневно проводите влажную уборку, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора в связи с наступлением периода поллиноза или сезонной аллергии.

Если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений – обязательно обратитесь к врачу. «Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в сети Интернет и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время, в зависимости от погодных условий, рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой: ограничьте время пребывания на открытом воздухе; избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник); держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле); установите в жилище системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна; ежедневно проводите влажную уборку; по возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором (0,9% р-р NaCl); избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда (многие растительные продукты имеют в своем составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций). Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты, рекомендовали в ведомстве.

Вне сезона цветения растений ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, получайте как можно больше позитивных эмоций и впечатлений, рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Напомним, ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе, отметив, что воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал газете ВЗГЛЯД о влиянии коронавируса на аллергию.



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