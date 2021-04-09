Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, курс евро повысился на 6,5 копеек, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки и составил 76,8875 рубля. Курс евро повысился на 6,5 копеек, до 91,62 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.