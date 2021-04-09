Мнение: О секретном старте спецоперации «Преемник»

Процесс пошёл… Инсайдеры уже в курсе…

В общем-то ни для кого не секрет, что значительная часть нынешнего российского истеблишмента совсем не хочет в Рай, как бы ни говорил о нём их верховный патрон. С другой стороны, его неуёмное стремление постоянно повышать ставки в геополитической игре уже порядком утомило, ибо создаёт совсем ненужные риски. И дело даже не в том, что за каждым таким раундом следуют новые #санкции, осложняющие #бизнес многим влиятельным персонам. Просто на каждом витке многократно возрастает вероятность случайного срыва к необратимым последствиям.

А в Рай (см. выше) никто не хочет.

Но и сместить Национального Лидера™ в более безопасное место не выйдет просто так. Во-первых, он недавно в сибирской тайге подзарядился новой порцией энергии. И выглядит живее всех живых (другой вопрос – надолго ли). Во-вторых, «традиционный» способ через верхушечный переворот или тем паче проигранный военный конфликт чреват ещё более серьёзными последствиями в виде введения внешнего управления.

Значит, нужно действовать иначе. Возможностей тут немного, но они есть.

Главное, что отличает нынешнее общество от прежнего, – высокая управляемость через «картинку». Неважно, в телевизоре или в интернете. Медийный эффект не зависит от средства его доставки в мозг, адаптируются лишь формы и методы.

Это означает, что реально проигранная #война – не нужна. Достаточно лишь создать иллюзию её проигрыша в массовом сознании.

Но это должна быть всё же не «абы какая» война, а священная, практически сакральная. Та, за победу в которой ратует хотя бы на словах абсолютное большинство. Её, разумеется, тоже можно создать исключительно в масс-медиа. Через нагнетание военной истерии. Через накачку патриотизмом и ценностями. Через непрерывную, массовую, неутомимую пропаганду.

И такая «война» – уже на пороге. И у границы.

Параллельно, конечно, надо всячески внушать населению уверенность в скорой грядущей победе. В том, что враг будет разбит и повержен, а Россия воссияет и её триколор гордо развеется над поверженной столицей врага. Чудо-богатыри, одним парашютно-десантным полком ©, силой наших «Искандеров»…

Собственно, примерно похожие настроения транслировались в широкие массы в августе 1914-го, когда грядущую империалистическую бойню именовали Второй Отечественной. Именно этот изначальный накал страстей предопределил впоследствии успех большевиков, когда тяготы и лишения достигли критического уровня, а вожделенной победы всё не было и не было, напротив, поражения на фронтах пошли одно за другим.

Сейчас же и реального военного поражения не нужно – достаточно опять же медийного образа. Главное, чтобы массы поверили, будто НацЛидер™ «слил» и все жертвы были напрасны. Тогда всеобщее разочарование создаст реальную возможность для самой главной рокировочки…

Но это ещё впереди. Пока же идёт первая стадия – накачка «войной». Она заполонила медиа-пространство, она буднично обсуждается на кухнях и в соцсетях, она, священная и отечественная, вот-вот начнётся.

Но получается, что все, кто сейчас активно форсят милитаристский угар – либо в деле, либо в доле, либо просто полезные идиоты? А те, кто решительно против войны – они, как раз и есть самые верные «запутинцы»?

Парадокс, не?

—