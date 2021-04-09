МИД РФ потратит 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию

Возможность оформлять различные документы в режиме онлайн должна быть также у россиян, проживающих за границей, заявили в российском МИДе. Министерство опубликовало принятую программу цифровой трансформации. Согласно данному документу, на техническое перевооружение будет потрачено 2,3 млрд рублей.

Кроме прочего, представители МИДа собираются оцифровать свои архивы. Запланированный расход средств на текущий год составит 775 млн рублей.

Как сообщили представители министерства, основная часть инвестиций пойдет на создание надежных и хорошо защищенных информационных систем, которые будут использованы для работы ведомства и обслуживания граждан Российской Федерации.