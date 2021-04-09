Лариса Долина в шоу «Музыкалити» поспорила с Валей Карнавал и не узнала Егора Крида с маникюром

Гостями нового выпуска шоу Максима Галкина «Музыкалити» стали Лариса Долина и Клава Карнавал. Народная артистка РФ поспорила со звездой Tiktok и не узнала Егора Крида из-за его разноцветного маникюра.

Народная артистка и звезда Tiktok

Максим Галкин сумел найти способ оставаться на волне успеха и с заработком даже во время пандемии и ограничений. Его программы на YouTube неизменно набирают большое количество просмотров. В студию шоу «Музыкалити» юморист приглашает артистов старшего поколения и молодых звёзд разнообразных лейблов и интернет-площадок. В эфире представители разных музыкальных стилей и культур оценивают песни, занимающие верхние позиции в современных чатах. Гостями нового выпуска стали Лариса Долина и Валя Карнавал.

Идеального мужчину трудно узнать из-за его маникюра

Как признался сам Максим Галкин, это была самая интересная передача. Ранее все гости эфира, сидя друг напротив друга за одним столом, старались быть как можно лояльнее. Однако Лариса Долина, как настоящий профессионал своего дела, сразу же заявила, что будет давать только честные оценки. Первые разногласия у джазовой певицы, преподавателя вокала с интернет-певицей произошли во время выбора идеального мужчины. Из всех предложенных ведущим вариантов Долине понравилось только фото молодого Владимира Преснякова. Егора Крида же певица даже не узнала из-за его разноцветного маникюра. К слову, на вопрос ведущего, считает ли Долина талантливым кумира миллионов девушек, она назвала его одаренным.

Для чего люди тратят пять лет на учебу

Напряжённая ситуация в студии сложилась после начала прослушивания ТОПа радиостанций. Народной артистке не понравился настрой Вали Карнавал, которая заявила, что не тратила бы время на пять лет учебы. При этом в предложенной распевке она не смогла попасть ни в одну ноту. Это сильно огорчило именитую артистку и она едва не покинула программу. По ее мнению, нельзя не уметь петь и пытаться мнить себя звездой.

Что советуют звезды друг другу

Однако, как оказалось, в некоторых оценках вкусы двух представительниц разного поколения российского шоу-бизнеса были почти одинаковыми. Так, обе селебрити дали низкие баллы песне «На попей» и назвали достойным творчество певицы Просто Лера. В финале шоу Долина и Валя Карнавал обменялись советами. Королева джаза посоветовала своей визави слушать Стиви Уандера, на что та порекомендовала оппонентке быть более терпимой к новым молодежным трендам.

Источник: inforeactor.ru