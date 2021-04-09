 

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

09.04.2021, 5:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля.

«В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций», – говорится в сообщении.

Президенты в ходе переговоров учитывали итоги прошедших накануне российско-армянских переговоров. Лидеры стран условились активизировать контакты в различных форматах.

Напомним, накануне Путин провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, российский лидер назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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