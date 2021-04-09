 

Пушков указал на грубую ошибку Зеленского касательно НАТО

09.04.2021, 5:56, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на грубую ошибку президента Украины Владимира Зеленского в связи с декларируемыми Киевом намерениями включения страны в состав НАТО.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями. Он также отметил, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».

Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.



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