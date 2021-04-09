 

Козак: Россия при необходимости может защитить Донбасс

09.04.2021, 5:20, Разное
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Замглавы администрации президента Дмитрий Козак допустил, что РФ «встанет на защиту» проживающих в самопровозглашенной ДНР россиян. Его слова приводит РБК.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — пояснил Козак. При этом, по словам Козака, силы самопровозглашенных республик Донбасса сами могут удерживать атаку, в связи с чем необходимости в защите пока нет. Он также заявил, что «все зависит от другой стороны».

Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал о концентрации российских войск у границ, сегодня об этом заявила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). По словам Хомчака, РФ стягивает военные части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в Крым. The New York Times также сообщали, что 4 тысячи российских военных направляются в сторону Украины.

В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на то, что вдоль российских границ якобы «идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

Источник: Новая газета



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