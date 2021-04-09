Срок эксплуатации МКС продлят до 2030 года

Ранее эксплуатацию Международной космической станции хотели прекратить в 2024 г. Но обстоятельства складываются так, что МКС можно будет использовать вплоть до 2030 года.

Об том сообщил Владимир Соловьев, ответственный за российский сегмент знаменитой космической станции. Заявление прозвучало во время его выступления на международном симпозиуме «Человек в космосе».

Как известно, решение о дальнейшей эксплуатации Международной космической станции должны были принять в 1 квартале текущего года. Официально его пока никто не озвучивал. Но, судя по всему, МКС просуществует еще 9 лет, хоть на ней уже были обнаружены серьезные технические проблемы. Одна из них – утечка воздуха, которую никак не могут устранить.