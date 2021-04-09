 

Срок эксплуатации МКС продлят до 2030 года

09.04.2021, 5:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее эксплуатацию Международной космической станции хотели прекратить в 2024 г. Но обстоятельства складываются так, что МКС можно будет использовать вплоть до 2030 года.

Об том сообщил Владимир Соловьев, ответственный за российский сегмент знаменитой космической станции. Заявление прозвучало во время его выступления на международном симпозиуме «Человек в космосе».

Как известно, решение о дальнейшей эксплуатации Международной космической станции должны были принять в 1 квартале текущего года. Официально его пока никто не озвучивал. Но, судя по всему, МКС просуществует еще 9 лет, хоть на ней уже были обнаружены серьезные технические проблемы. Одна из них – утечка воздуха, которую никак не могут устранить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Пашаев объяснил свое видео с «музыкальным приветом Ефремову»

21.10 / Путин присвоил Михалкову звание героя труда

17.09 / По делу о взятках в ставропольском филиале университета МВД прошло массовое увольнение

14.01 / Полицейским пришлось разнимать драку депутатов и горожан в Пермском крае

23.11 / “Глаза заворачиваются от удовольствия!”. В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой

07.10 / Армения отвергла обвинения в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

04.02 / Общество: Как РФ избежала коронавирусного безумия

29.06 / В Екатеринбурге чествовали волонтеров

06.01 / Байден наведёт порядок во внешней политике, в том числе в отношении Москвы

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика