 

Обвиняемого в подготовке теракта в школе волгоградского подростка отправили на лечение

09.04.2021, 5:02, Новости дня
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Подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе Волгограда, перевели из СИЗО в психиатрическую больницу, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Центральный районный суд Волгограда огласил постановление о переводе несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступлений ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых устройств – ред.) , ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств – ред.), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению – ред.), ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт – ред.), из ФКУ СИЗО №1 УФСИН РФ по Волгоградской области в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учетом срока предварительного следствия до 11 мая 2021 года», – цитирует РИА «Новости» Вальковскую.

Сотрудники ФСБ в июне 2020 года задержали в Волгограде подростка за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.

Против подростка было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему грозила статья о подготовке убийства двух и более человек. По решению суда подросток был арестован.

Уполномоченная по правам ребенка сообщала, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.



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