 

Планы развития российского туризма на Северных территориях беспокоят Японию

09.04.2021, 4:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

By Takehito Kudo Japan News-Yomiuri

MOSCOW >> Администрация президента РФ Владимира Путина активно развивает туризм на Северных территориях Японии без участия Японии. Ожидалось, что две страны будут продвигать совместную туристическую деятельность на четырех островах, но односторонние действия России, похоже, направлены на закрепление оккупации островов.

4 марта, высокопоставленный чиновник Сахалинской области  на Дальнем Востоке России, курирующий северные территории, представил свой план развития туризма. Согласно российскому информационному агентству «Интерфакс» и другим источникам, было объявлено о пятилетнем плане строительства круглогодичного туристического комплекса, включающего горнолыжные курорты, поля для гольфа, горячие источники и отель на 700 номеров у подножия горы Баранский на острове Эторофу.

Четыре острова – Эторофу, Кунашири, острова Хабомаи и Шикотан – имеют общую площадь около 1930 квадратных миль с населением около 18000 человек. Комплекс будет называться «Южные Курильские острова» и будет ориентирован  на экотуризм в  нетронутой  человеческим присутствием  природе  островов  Кунасири и Шикотана.

Есть опасения, что, если число иностранных туристов с российскими визами увеличится, стране будет легко претендовать на острова как на свою территорию.

«Это несовместимо с позицией Японии по четырем островам», – заявил представитель министерства иностранных дел Японии.

Администрация Путина ужесточила свою позицию, заявив, что «мы даже не можем обсуждать» этот вопрос с Японией.

Несмотря на напряженность, РФ по-прежнему стремится к экономическому сотрудничеству с Японией. Финансирование этого плана может быть проблемой, и РФ может обратиться к Японии с предложением присоединиться к проекту.

В 2016 году Япония и РФ договорились обсудить совместную экономическую деятельность, в том числе в частном секторе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Скандалы: Дмитрий Фоминцев не рассчитал риски

15.11 / “Мой цветочек ненаглядный”: Нюша умилила поклонников совместным снимком с дочерью

10.01 / Мнение: Человек эпохи стабильности, мира и справедливости

23.10 / Всё хорошо! – Личное мнение

30.10 / Разрушаются ли коленные суставы при беге?

12.09 / Мнение: Тихановская – президент от Литвы

23.12 / Нужны ли России союзники?

29.01 / Изуродовали! – Личное мнение

07.08 / Ученые назвали котов одними из самых ленивых животных

12.02 / Ученые нашли скелеты пиратов «Черного Сэма» на затонувшем корабле XVIII века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика