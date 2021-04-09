 

Мнение: Перемещения

09.04.2021, 4:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бряцанье оружием и демонстрация мощей продолжается. Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии, сообщила пресс-служба Южного военного округа: «В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море…»

Из США пришло синхронное сообщение о том, что Штаты рассматривают вопрос отправки в Черное море своих военных кораблей.

Суть сообщений предельно прозрачна: Кремль угрожает десантом на побережье, американцы угрожают эту угрозу пресечь.

Легкая прогулка в направлении Львова становится всё менее легкой. Если вначале путинская пропаганда цыкала зубом: да чего с ними возиться, мы тут одной левой и одним батальоном выйдем к Висле, то теперь холуи и лакеи начинают стращать ядерным оружием, а число потенциальных противников, которые могут принять участие в столкновении, начинает расти.

Министр обороны Турции между тем совершает срочный визит в Великобританию, что вполне логично, если учесть, что именно Великобритания во многом поддерживает проект Эрдогана «Великий Туран», как противовес американцам и продвижение британских интересов в регионе. Стоит вспомнить, что Катар — в чистом виде инструмент именно британской политики. Так что Турция (и стоящая за ее спиной Великобритания) тоже готовятся в случае необходимости вписаться в события на Донбассе.

Умный правитель, прежде чем бряцать оружием, заботится о своей собственной экономике, о союзниках, о создании пятой колонны на территории противника. Но в Кремле (или точнее, где-то в бункере) сидит не умный правитель, а потому ничего этого у него нет. Есть дешевые «понты» и расчет на собственную наглость. А вдруг прокатит.

А если нет?

ПС. Агентство “Норс” сообщает о перемещениях российской военной техники в Приднестровье.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Ученые заявили о разгадке тайны геоглифов Наска в Перу

07.02 / Ида Галич показала архивное видео с новорожденным сыном

25.10 / Николай Лукашенко оказался автором интернет-истории про «батин суп»

19.03 / Сарик Андреасян начнет готовить режиссеров в собственной школе кинематографа

17.10 / В ответ на санкции Россия прекратит поставки сыра в Швейцарию

02.01 / Что читать в 2021 году

03.03 / Ученые назвали категории подверженных повышенному риску тяжелого течения COVID-19 людей

07.03 / Мнение: Спустя год после нефтяной войны

10.12 / Без чердаков и шашлыков. Что известно о новых правилах противопожарного режима?

15.03 / Депутат Милонов призвал привлечь к ответственности “друга Эрдогана” Кирилла Семенова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика