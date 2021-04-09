Мнение: Перемещения

Бряцанье оружием и демонстрация мощей продолжается. Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии, сообщила пресс-служба Южного военного округа: «В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море…»

Из США пришло синхронное сообщение о том, что Штаты рассматривают вопрос отправки в Черное море своих военных кораблей.

Суть сообщений предельно прозрачна: Кремль угрожает десантом на побережье, американцы угрожают эту угрозу пресечь.

Легкая прогулка в направлении Львова становится всё менее легкой. Если вначале путинская пропаганда цыкала зубом: да чего с ними возиться, мы тут одной левой и одним батальоном выйдем к Висле, то теперь холуи и лакеи начинают стращать ядерным оружием, а число потенциальных противников, которые могут принять участие в столкновении, начинает расти.

Министр обороны Турции между тем совершает срочный визит в Великобританию, что вполне логично, если учесть, что именно Великобритания во многом поддерживает проект Эрдогана «Великий Туран», как противовес американцам и продвижение британских интересов в регионе. Стоит вспомнить, что Катар — в чистом виде инструмент именно британской политики. Так что Турция (и стоящая за ее спиной Великобритания) тоже готовятся в случае необходимости вписаться в события на Донбассе.

Умный правитель, прежде чем бряцать оружием, заботится о своей собственной экономике, о союзниках, о создании пятой колонны на территории противника. Но в Кремле (или точнее, где-то в бункере) сидит не умный правитель, а потому ничего этого у него нет. Есть дешевые «понты» и расчет на собственную наглость. А вдруг прокатит.

А если нет?

ПС. Агентство “Норс” сообщает о перемещениях российской военной техники в Приднестровье.

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