 

Карту Европы обнаружили на плите, которой 4 тысячи лет

09.04.2021, 4:20, Новости дня
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Каменную плиту Сен-Белек археологи нашли еще во второй половине девятнадцатого века. Ей около четырех тысяч лет, утверждают ученые. Но только недавние исследования позволили разглядеть в сложном орнаменте достаточно точную карту Европы.

Откуда в столь древний период у людей были такие хорошие познания географии, понять пока никто не может. Однако на сегодня плиту считают самой древней картой Европы.

Напомним, что плита была обнаружена во время раскопок в северо-западной части Франции неподалеку от города Леуан. Археологи исследовали курган, который носит название Сен-Белек. Интересный факт: сам первооткрыватель поначалу даже не обратил внимания на плиту, ставшую теперь уникальным артефактом.



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