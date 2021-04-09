 

Французы предлагают написать правила движения в космосе

09.04.2021, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Околоземная орбита уже настолько плотно забита разного рода спутниками, что возникает необходимость написания «правил дорожного движения» для космических аппаратов. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на национальные источники.

Тема со временем становится все более актуальной. Ведь количество запусков растет чуть ли не в геометрической прогрессии. В результате вероятность столкновений также становится слишком большой.

Например, еще в 2019 году чуть не столкнулись спутники Starlink и Aeolus. Аварии удалось избежать только потому, что в последний момент с Земли провели коррекцию траектории движения аппаратов. И это уже не единственный опасный случай, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / В Днепре местный политик развесил билборды с призывом провести референдум. Его вызвали в СБУ

10.03 / Осадчая показала букет, который получила от Шмыгаля

11.03 / Субсидию на оплату ЖКУ можно получить на съемное жилье – Лазебная

05.07 / В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам

31.10 / На Украине предложили «единственный путь» для разрешения кризиса в стране

13.08 / Глава штаба Тихановской сообщила о потере связи с ней

22.12 / Началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС

25.10 / СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

17.09 / Основатель Duty Free отдал почти все деньги на благотворительность

24.09 / Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика