Французы предлагают написать правила движения в космосе

Околоземная орбита уже настолько плотно забита разного рода спутниками, что возникает необходимость написания «правил дорожного движения» для космических аппаратов. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на национальные источники.

Тема со временем становится все более актуальной. Ведь количество запусков растет чуть ли не в геометрической прогрессии. В результате вероятность столкновений также становится слишком большой.

Например, еще в 2019 году чуть не столкнулись спутники Starlink и Aeolus. Аварии удалось избежать только потому, что в последний момент с Земли провели коррекцию траектории движения аппаратов. И это уже не единственный опасный случай, говорят специалисты.