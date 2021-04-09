Ночные перекусы и фастфуд делают из людей плохих работников



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В новом исследовании приняли участие 97 человек, которые работали на полной ставке. В течение 10 дней подряд они три раза в сутки заполняли анкеты, которые им выдали ученые. Перед работой они отвечали на вопросы, связанные с физическим самочувствием и психологическим состоянием, отчитываясь в конце рабочего дня о различных аспектах работы, а вечером указывая, что едят и пьют.

Нездоровыми пищевыми привычками в контексте этого исследования ученые называли употребление большого количества фастфуда, ощущение переедания, частые ночные перекусы.

Ученые обнаружили, что люди с указанными пищевыми привычками чаще, чем люди с более здоровым режимом питания, сообщали о плохом самочувствии по утрам. Они могли жаловаться на головную боль, боль в животе, диарею, а также часто страдали от чувства вины из-за нездоровой диеты.

Описанное плохое самочувствие, связанное с нездоровым пищевым поведением, оказывало влияние и на рабочий день. Сообщавшие о нем реже других проявляли помогающее поведение, то есть, не стремились взаимодействовать с коллегами. В то же время, они чаще действовали по стандартам избегающего поведения: чурались работы, затягивали ее.

Исследование показало, что эмоционально стабильные люди (которые хорошо справляются со стрессами) меньше испытывали последствия нездорового вечернего питания. Они лучше работали и помогали коллегам, даже когда неважно себя чувствовали.

«Основной вывод из этого исследования в том, что нездоровое питание может оказывать практически мгновенное влияние на поведение на работе», ‑ сказала Сонхи Чо (Seonghee “Sophia” Cho) из Университета штата Северная Каролина, соавтор исследования.

Чо добавила, что здоровое питание касается не только состава пищи. Важным является и время ее приема, количество съеденного, следование подходящему режиму.

Ученые считают, что работодателям есть смысл вести пропаганду здорового питания и помогать сотрудникам нормально есть на работе. Это может улучшить здоровье людей и увеличить их работоспособность.