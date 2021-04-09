Мнение: Летчиками, танкистами и артиллеристами

“В чисто военном отношении в случае эскалации конфликта на востоке Украины, помимо поддержки ВСУ со стороны США и их союзников вооружением, военной техникой и материальными средствами, вполне возможны и другие шаги. Например, поддержка Киева и специалистами на соответствующей технике, причем под флагом Украины — летчиками, танкистами, артиллеристами, специалистами в сфере разведки и РЭБ.

Гипотетически нельзя даже исключать ситуацию 1950 года, когда после вторжения войск Ким Ир Сена в Южную Корею на стороне Сеула под флагом ООН выступили вооруженные силы 14 государств. Тогда наиболее мощный контингент выставили США — от 302 до 480 тыс. человек и Великобритания — до 63 тыс. солдат”, – пишет, между прочим, не “Голос Америки”, а вполне себе сервильная Газета.ру.

Вообще заметил, что, несмотря на всякие хиханьки да хаханьки, апрель как-то проходит под знаком… возможной войны. Вот даже вчера в “Шоколаднице”, где я по средам провожу встречи с читателями: собралась, как обычно, небольшая, но теплая компания, сидим, обсуждаем все на свете, в том числе какие-то планы на майские праздники – и вдруг один из пришедших, самодеятельный писатель, принесший мне свою рукопись на отзыв для ЖЖ – вдруг как-то грустнеет и говорит:

– Я вот только одного боюсь: вот напишете вы рецензию на мою книгу, выйдет она у вас в начале мая – а тут война… И всем станет опять не до моей книги…

И народ за столиком как-то подзатих. Надо было, наверно, что-то пошутить, чтобы разрядить обстановку – но подходящая шутка как-то не придумывалась.

Гнусная, конечно, история. Не оставляет ощущение, что мы как будто в поезде, который несется навстречу другому поезду, а путь один, и вопрос только в том, станут ли, наконец, машинисты тормозить. А постепенно приходит и вовсе страшная мысль, что, возможно, и тормозить-то уже поздно – не хватит времени, чтобы остановиться ДО столкновения.

Люди в России – да и на Украине, менталитет-то один и тот же – утешаются, я смотрю, по российскому стандарту, что “шапками закидаем”. При этом, как и во всех предыдущих войнах, начиная еще с русско-турецкой, абсолютно непонятно, на чем, собственно, базируется эта вечная уверенность в “абсолютном превосходстве русского оружия”. Если РФ на протяжении аж двух войн, все 90е, не могла сладить с крохотной Чечней (1 млн. жителей) – откуда вообще может взяться бахвальство, что с Украиной (которая в 40 раз больше) будет “легче”? Что “легче”?

Это будет – если будет – полное безумие и кровавая каша. Не дай бог. И никакого упоения в этом бою точно не будет.