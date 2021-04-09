 

Мнение: Бодяга

09.04.2021, 3:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кремль может разругаться с одним из последних оставшихся у него если не союзников, то по крайней мере партнеров (безо всяких кавычек). Словацкий регулятор — институт по контролю за наркотическими средствами, который осуществляет в том числе и функции контроля за импортными лекарственными препаратами, выпустил сообщение о том, что поставленный в Словакию «СпутникV» отличается от того, который проходил испытания и сертифицирован.

Проще говоря, Словакия заявила о том, что под видом вакцины Россия поставила какую-то бодягу неясного происхождения.

РФПИ отреагировал мгновенно, обвинив Словакию в саботаже и нарушении контрактных обязательств. И потребовал вернуть партию бодяги обратно, назвав при этом сообщения словацкой стороны фейком.

Однако вполне возможно, что права именно Словакия, не очень желающая колоть своих граждан сомнительным варевом. А срочная реакция РФППИ говорит о том, что вообще-то они были в курсе, но думали, что прокатит.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Мнение: Как в России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19?

10.11 / Мнение: О первом проколе Джо Байдена

11.12 / Гороскоп для Близнецов на 2021 год

24.09 / Мнение: “Джевелины” у них не той системы

09.02 / Ученые описали особенности здоровья и поведения любителей азартных игр

01.04 / Тверскую область спасли от теракта

06.04 / Мнение: Зачистка брутальности

01.07 / iPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic

23.10 / Премиальный Huawei Mate 40 RS Porsche Design предстал на качественных фото

15.07 / Кайли Дженнер подвинься: Рианна запускает авторскую линию уходовой косметики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика