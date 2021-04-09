Мнение: Бодяга

Кремль может разругаться с одним из последних оставшихся у него если не союзников, то по крайней мере партнеров (безо всяких кавычек). Словацкий регулятор — институт по контролю за наркотическими средствами, который осуществляет в том числе и функции контроля за импортными лекарственными препаратами, выпустил сообщение о том, что поставленный в Словакию «СпутникV» отличается от того, который проходил испытания и сертифицирован.

Проще говоря, Словакия заявила о том, что под видом вакцины Россия поставила какую-то бодягу неясного происхождения.

РФПИ отреагировал мгновенно, обвинив Словакию в саботаже и нарушении контрактных обязательств. И потребовал вернуть партию бодяги обратно, назвав при этом сообщения словацкой стороны фейком.

Однако вполне возможно, что права именно Словакия, не очень желающая колоть своих граждан сомнительным варевом. А срочная реакция РФППИ говорит о том, что вообще-то они были в курсе, но думали, что прокатит.

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