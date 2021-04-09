Меркель потребовала от Путина отвести войска от границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина отказаться от наращивания военного присутствия у границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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«Предметом беседы среди прочего стало усиление военного присутствия РФ вблизи Украины. Федеральный канцлер потребовала снизить присутствие войск, чтобы достичь деэскалации»,

— подчеркнула представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговине, а также ситуацию с Алексеем Навальным, уточнила Деммер.

Ранее отчет о телефонном разговоре между лидерами стран опубликовал Кремль. В нем не упоминалось о призыве Меркель, однако сообщалось, что «Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Лидеры также подчеркнули необходимость «прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», уточнил Кремль.

Накануне власти Украины сообщили о концентрации российских войск возле границ. В СМИ также появились спутниковые снимки российского военного лагеря, который, предположительно, разбили под Воронежем — примерно в 250 километрах от границы с Украиной.

В Кремле заявляли, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на то, что вдоль российских границ якобы «идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

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