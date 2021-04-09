Мнение: Особенности американской борьбы с наркотиками в Боливии

Интересная деталь. Как только после прихода Эво Моралеса к власти Боливия прекратила совместную с США борьбу с наркотиками на своей территории, производство наркотиков в Боливии сократилось, а власти смогли взять под контроль легальное производство коки.

В тоже время, в Колумбии и Перу, которые продолжили "совместную с США борьбу с наркотиками", производство наркотиков лишь возрастало.

После того, как фашистская хунта захватила власть в Боливии, она сразу же попыталась откатить ситуацию и вернуться к "американским методам борьбы", что снова привело к росту производства коки в Боливии и нападений на фермеров выращивавших коку легально. При Арсе производство снова стало снижаться.

«Война США с наркотиками» в Латинской Америке является синонимом милитаризации и вооруженного конфликта, который сегодня остается таким же ожесточенным. Правительство США на протяжении многих десятилетий инвестировало огромные суммы в обучение сил безопасности Латинской Америки борьбе с наркоторговцами, которые удовлетворяют потребности североамериканских потребителей. Однако эта торговля прибыльна как никогда и только выросла в размерах, несмотря на миллиарды, потраченные на борьбу с ней. Более того, вместо того, чтобы бросить вызов наркобизнесам, обученные США силы сосредоточили свое внимание в основном на ведении жестокой войны с обедневшими фермерами-городками, погружая сельские районы в постоянное насилие.

В Боливии DEA и военные базы США были созданы во время неолиберала с целью уничтожения листа коки. Кока – один из ингредиентов, используемых при производстве кокаина, однако у этого растения есть огромный законный рынок внутри страны, и оно было центральным компонентом местной культуры на протяжении тысячелетий. В целях искоренения коки боливийские войска были поставлены на службу американским командирам, которые руководили многочисленными массовыми убийствами в районах выращивания коки Чапаре и Юнгас. Лидеры профсоюзов производителей коки, такие как Эво Моралес, были заключены в тюрьму, преследовались, а в некоторых случаях даже были убиты. Эво много раз рассказывал, как он был свидетелем того, как чиновники DEA принимали участие в резне местных фермеров в городе Вилла Тунари.

В 2005 году президентом был избран Эво Моралес, который прекратил всякое вмешательство США в Боливию и отверг американскую модель «войны с наркотиками». Результат? Сокращение производства коки и кокаина . Между тем в странах, сотрудничающих с США, таких как Колумбия и Перу, за тот же период произошло резкое увеличение производства.

OV: Почему Боливия отвергла «войну США с наркотиками»? Что вы имеете в виду под «национализацией борьбы с незаконным оборотом наркотиков»?

JME: Во всем мире и в Боливии война США с наркотиками потерпела неудачу. Когда в этой стране было военное присутствие Управления по борьбе с наркотиками и США, там было больше производства коки, и было больше преступных групп, участвовавших в незаконном обороте наркотиков. Их подход заключался в том, чтобы преследовать производителей листа коки путем принудительного уничтожения, их преследовали и пытали, в то время как торговцы наркотиками никогда не получали такого обращения. Были массовые нарушения прав человека. Эти правила разрабатывались за границей, и их навязывание было условием получения международной помощи и сотрудничества. В период 1996–2005 годов 60 фермеров, выращивающих листья коки, были убиты, 5 пропали без вести, 700 получили огнестрельные ранения, 523 арестованы.

После 2009 года в нашей стране началась национализация борьбы с незаконным оборотом наркотиков, модель, получившая международное признание, поскольку она основана на консенсусе и инклюзивном принятии решений и на общественном контроле. Что мы подразумеваем под контролем сообщества? Это когда местные профсоюзы получают право контролировать и останавливать рост производства коки. Частью нашего успеха в этом подходе является экономический аспект, обеспечивающий альтернативные формы дохода и производства для производителей коки. За последние 12 лет использования этой модели правительство инвестировало в эти общины 539 миллионов долларов США. Другой важный аспект – это приобретение нашего собственного военного оборудования для мониторинга производства коки и проведения операций по борьбе с наркотиками, а не в зависимости от других стран, поэтому мы приобрели 6 вертолетов «Суперпума» стоимостью 21 миллион долларов США. В прошлом году Правительство Анеза отказалось от этой модели, и Боливия стала транзитной страной для наркотиков из Перу. На прошлой неделе я был в Бени, чтобы объявить о недавнем изъятии наркотиков, поступающих из Перу, которые следовали через Боливию по пути в Бразилию, до этого мы изъяли такое же количество наркотиков, которые проходили через Ла-Пас, с тем же происхождением и пунктом назначения.

Мы боролись, чтобы победить торговлю наркотиками и победить крупную торговлю, но Боливия не является страной, потребляющей наркотики. Такие страны, как США, с высоким уровнем потребления, должны прилагать больше усилий для его сокращения. С помощью нашей модели нам удалось сократить производство коки благодаря нашему «закону о коке», который разрешает производство на небольшом уровне, 22 тысячи гектаров по всей стране, для законного рынка. Наш успех объясняется тем, что эта стратегия является нашей собственной, а не чужой. После восстановления демократии в Боливии под руководством президента Луиса Арсе мы вернулись к этой модели. Мы привержены борьбе с наркотиками и торговцами наркотиками, которые так много сделали, чтобы нанести ущерб нашей стране и ее имиджу.

OV: Связь между производителями коки и государством была прервана после переворота в ноябре 2019 года. Если бы переворот длился несколько лет, как вы думаете, можно было бы свести на нет весь прогресс в борьбе с незаконным оборотом наркотиков?

JME: Для мира важно знать, что произойдет, когда Боливия откажется от модели, которую мы строили с 2009 года в правительстве Эво Моралеса. 11 месяцев переворота принесли ужасные результаты. Они использовали Министерство, в котором я сейчас нахожусь, чтобы преследовать и нападать на производителей листа коки, а не на настоящую торговлю наркотиками. Они парализовали международное сотрудничество в этом вопросе, парализовали закупку радаров, необходимых для проведения антинаркотических операций.

https://kawsachunnews.com/bolivia-reduced-drug-trafficking-by-expelling-the-us-military-interview – цинк

Сразу вспомнилась борьба США с наркотиками в Афганистане, где героиновая отрасль до сих пор ставит мировые рекорды. За 25 лет только Талибан показал, что может при определенных обстоятельствах реально ограничить производство героина в Афганистане, США же наоборот делают все для роста его производства. Более того, открыто заявлялось, что на самом деле уничтожать маковые посевы не выгодно.

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