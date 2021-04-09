 

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

09.04.2021, 3:14, Новости дня
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность повышения цен на жилье в соответствии с поручением главы государства.

«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина ФАС РФ проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В четверг президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в РФ наблюдается серьезный рост цен на жилье. Он поручил ФАС разобраться в ситуации.

Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае.



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