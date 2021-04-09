Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране

В Ираке 2,5 тыс. американских советников, но на территории страны сейчас не осталось иностранных боевых подразделений, сообщил советник премьер-министра Ирака Хусейн Аляуи.

«Американская сторона уменьшила число своих военных. Ирак покинули 2700 американских военных советников, а вчера США подчеркнули, что на территории Ирака в будущем не будет боевых подразделений… Сейчас у нас 2500 американских советников», ­– приводит РИА «Новости» заявление Аляуи.

По его словам, от американских советников необходимо продолжение тренировок иракских войск и «ограниченная воздушная поддержка» при нанесении иракскими войсками авиаударов по остаткам запрещенной в РФ организации «Исламское государство*».

Он пояснил, что цель договоренностей – вернуть Ирак к состоянию до 9 июня 2014 года, когда Мосул был захвачен боевиками, вследствие чего значительно возросла степень вовлеченности американских войск.

«На данный момент на территории Ирака нет иностранных боевых подразделений, все присутствующие иностранные силы – это советники, работающие над обменом данными с иракскими войсками. Они помогают выстроить структуру иракской армии и оказывают воздушную поддержку иракским ВВС при условии наличие желания у Объединенного командования ВС Ирака», – сообщил советник.

В случае, если Вашингтон не будет придерживаться взятых на себя обязательств по выводу войск, Аляуи отметил, что «никто не способен нарушить суверенитет Ирака».

Он подчеркнул, что теперь в рамках диалога с США после решения вопросов с безопасностью стороны перешли к обсуждению торгово-экономического и культурного сотрудничества, например, возвращения в Ирак культурных реликвий и архивов.

В среду состоялся диалог между Багдадом и Вашингтоном, который был призван прояснить статус войск международной антитеррористической коалиции во главе с США в стране. Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября.

27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве.