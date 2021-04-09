 

Антикоронавирусные ограничения решили ужесточить в Токио

09.04.2021, 3:14, Новости дня
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Правительство Японии намерено ужесточить меры против распространения коронавируса еще в трех префектурах, включая столичный регион, сообщило японское общественное телевидение.

Правительство Японии в пятницу рано утром начало заседание экспертной комиссии, чтобы заслушать мнения специалистов по сложившейся в стране ситуации с распространением коронавируса для принятия последующего решения о необходимости ужесточения антикоронавирусных мер в трех префектурах. Планируется, что режим усиленных мер против распространения инфекции будет введен с 12 апреля и продлился до 5 мая на Окинаве и в Киото, и до 11 мая в Токио, передает ТАСС.

В начале недели аналогичные меры были приняты в префектурах Осака, Мияги и Хего. В рамках этих мер местные власти, в частности, могут ограничить время работы заведений общепита до 20.00 и требовать от рестораторов запрещать посещение заведений людьми с симптомами инфекции и без защитных масок. В случае отказа выполнить соответствующие требования власти префектур наделены полномочиями взимать с ресторанов штрафы в размере до 200 тыс. иен (до 1818 долларов по текущему курсу).

Кроме того, были расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся. В то же время префектура Осака 7 апреля уже объявила, что вводит локальный режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации.

Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. 9 января о введении режима ЧС из-за распространения коронавируса правительство Японии попросили власти префектур Осака, Киото и Хего. Кроме того, режим ЧС ввело руководство префектуры Миядзаки.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.



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