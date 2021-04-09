Можем не повторять?

Наш корреспондент — об обстановке на российско-украинской границе.



Ростовская область, 2014 год. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Социальные сети и мессендежры заполнены анонимными видео с кадрами военной техники на марше. Вот дальнобойщик из кабины своего тягача снимает движущийся железнодорожный состав с танками на платформах. Закадровый комментарий:

— И это второй состав за два дня идет на Крым. Чё-т намечается, по ходу дела? Или чё? Может кто знает, объяснит?

Видео размещено в одном из краснодарских телеграм-каналов.

В твиттере пользователь под ником @GirkinGirkin показывает кадры, снятые 2 апреля на трассе М-4 «Дон» в районе города Аксай (на видео мелькает дорожный указатель). Военные КамАЗы с тентами тянут артиллерийские установки. Автор видео замечает:

— Номера у всех заклеены. Куда едут?

Международная экспертная группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашла в интернете более двух десятков видеосообщений о перемещениях российской армии в сторону украинской границы.

«Большинство видео относятся к Крыму и Ростовской области. На них видны танки, боевые машины пехоты, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, а также грузовики для перевозки личного состава, — сообщают добровольцы СIT. — Стоит отметить, что как минимум на двух разных видео бортовые номера некоторых (но не всех) машин закрашены белой краской — оба сюжета, вероятно, сняты в Крыму еще в феврале».

В конце марта о концентрации российских войск у границ сказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Выступая в Верховной Раде, он заявил, что РФ стягивает военные части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в Крым.

— Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства, — отметил Хомчак.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Фото: Zuma / TASS

Всего, по данным украинского генерала, к российско-украинской границе стянуты 28 батальонных тактических групп; 14 бригад, полков и подразделений численностью до 28 тысяч человек развернуты в Донецкой и Луганской областях. Главнокомандующий украинской армией пояснил о присутствии двух тысяч советников и инструкторов на территории Донбасса и напомнил о двенадцати дополнительных батальонных тактических группах, которые расположены в Ростовской области и в любой момент могут быть задействованы в военной операции.

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На перемещение российских войск к украинской границе обратили внимание и в Вашингтоне.

— Мы обсуждаем с союзниками по НАТО наши опасения по поводу этого роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, — пояснил 1 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.

Кремль ответил американцам, что принимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».

— Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы, — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отреагировало и военное ведомство. «В войсках ЮВО (Южного военного округа. — Ред.) по ранее утвержденному плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — заявили в пресс-службе ЮВО.

Следом был выпущен пресс-релиз, в котором говорится о сотне единиц военной и специальной техники, которая только в марте поступила в войска округа. В том числе о реактивных системах залпового огня — они «пополнили артиллерийские подразделения мотострелкового соединения в Ростовской области».

Вот как это событие освещает информационный портал регионального правительства: «РСЗО «Торнадо-Г» — это модернизированная система залпового огня, способная поражать цели на расстоянии до 40 км (по некоторым данным, даже до 100 км). Точность попадания очень высока, утверждают специалисты. По их словам, реактивные снаряды «Торнадо-Г» могут наводиться на вражеские позиции из космоса с помощью военных спутников. В сообщении не указана точная дислокация данной системы вооружения».

Масштабы происходящего выдают детали.

Так, 29 марта «КоммерсантЪ» опубликовал статью с нейтральным заголовком «В РФ срывается тракторный завоз» — о внезапно возникшем дефиците железнодорожных платформ для перевозки крупногабаритной сельхозтехники. В заметке говорилось, что 26 марта на совещании у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова представитель Петербургского тракторного завода пожаловался на отказ в предоставлении железнодорожных платформ для вывоза готовой сельхозтехники. По словам представителя завода, свои отказы компании мотивируют ст. 7 устава железнодорожного транспорта, говоря, «что платформы на сегодняшний день задействованы для перевозки воинских и специальных грузов».

В Минсельхозе подтвердили, что с подобной жалобой в ведомство обратился другой крупный производитель сельхозтехники — «Ростсельмаш».

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Всего, по данным «Ъ», речь может идти о 16 тысячах платформ, на каждой из которых обычно помещаются два трактора.

Тем временем сообщений о перемещении войск стало появляться так много, что даже российские журналисты обратили на это внимание и 5 апреля вновь спросили Дмитрия Пескова о военной технике с закрытыми номерами, которая «блуждает» преимущественно по дорогам Ростовской области и Краснодарского края.

— Никто не блуждал и не блуждает, — еще раз был вынужден объясняться пресс-секретарь президента. — Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным.

Жители станции Мокрый Чулек, что между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, уверены, что речь идет об армейских учениях.

— Все, что надо было перебросить «туда», — продавщица одной из лавочек на железнодорожной станции машет рукой в сторону Таганрога, — все завезли еще в прошлом году. Всю прошлую осень по ночам шли такие тяжелые составы, что в домах посуда в шкафах звенела. Уж на что мы к поездам привычные, но такого не было. А перед прохождением составов вдоль железной дороги выключали свет. Но мы же от железнодорожников запитаны, поэтому знаем: раз электричество выключили, значит сейчас «пойдут». Видно было, что техника тяжелая какая-то, но в темноте разве разглядишь.

До начала конфликта на Юго-Востоке Украины общая протяженность российско-украинской границы в Ростовской области, включая морской участок, составляла 660 км. Сейчас не менее двух третей этого участка неподконтрольны Киеву.

Украинские беженцы в Гукове Ростовской области, 2014 год. Фото: РИА Новости

За почти 7 лет конфликта в городах, прилегающих к границе — Донецке, Каменске-Шахтинском, Звереве, Гукове, — все давно привыкли к сообщениям о движении российской военной техники.

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«Ну ездят и ездят — а почему бы им не ездить».

В Гукове единственная военная машина стоит возле мемориала героям Великой Отечественной. БМП буквально светится на фоне унылой архитектуры умирающего шахтерского городка. Редкие прохожие сторонятся дорог с циклопическими лужами, вдали равнодушно машут лопастями ветряки первой в Ростовской области ветряной электростанции.

Гуково. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

— Если говорить о последствиях соседства Гуково с ЛНР, то главное — это исчезновение бизнеса по продаже угля, — рассказывает местный предприниматель Андрей Тарасенко, с которым мы встречаемся в небольшом кафе в центре города.

До войны украинцы возили сюда уголь на продажу — собственные шахты в окрестностях Гукова почти все закрылись. Из 80 еще советских шахт до 2021 года дожили всего пять, три из которых подконтрольны украинским предпринимателям.

— Украинцы демпинговали, конечно, сильно по цене. Но зато сюда за углем приезжали со всех районов области и даже из Воронежа. Сейчас, конечно, такого нет, — говорит Андрей.

Обнищание населения он деликатно называет «падением покупательской способности» и рассказывает, что недавно поставил на кладбище новый памятник матери — старый металлический обелиск с красной звездой срезали вандалы. Два года назад они же оставили без электричества несколько десятков тысяч жителей Красносулинского района: всю осень злоумышленники на грузовике с автогеном разъезжали вдоль ЛЭП, срезая «уголки» на высоте до двух метров. Первый же снегопад с обледенением проводов завалил опоры, утратившие ребра жесткости.

Главное украшение Гукова — новенькие баннеры. На въезде — «Продаем антрацит отличного качества», а на выезде на уезжающих ласково смотрит депутат Госдумы — скоро выборы.

Выезд из Гукова. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Рабочих мест в Гукове почти не осталось: швейная фабрика да одна шахта, на которой работают в основном вахтовики из Луганска. В ожидании возрождения угольной отрасли бывшие ростовские шахтеры состарились или умерли, а немногочисленные молодые горняки ездят работать в Москву или на Север.

В 2014-м Гуково прославилось на весь мир: неизвестный пользователь разместил в YouTube видео работы установки «Град». Позже специалисты, сопоставив данные местности и фотографии воронок в окрестностях украинского Свердловска, установили место, откуда, по их мнению, с российской территории в сопредельное государство уходили реактивные снаряды. Пользователь видео удалил, но оно успело разойтись и до сих пор гуляет по Сети. Гуковчане не любят это обсуждать.

Но лето 2014 года они помнят хорошо, тогда прилегающим поселкам «прилетело» в прямом смысле: один снаряд повредил здание на многостороннем автомобильном погранпереходе (МАПП), два других упали на частные подворья. Обошлось, к счастью, без жертв.

Город, как и остальные приграничные пункты, пережил наплыв беженцев; в местной больнице скорой помощи фельдшеры вспоминают, как лечили не только раненых «ополченцев» и «добровольцев», но и украинских солдат. Сотрудники больницы до сих пор воюют с начальством за недополученные «боевые» — выплаты, которые, по их словам, получали ростовские медики, помогавшие пострадавшим во время боестолкновений под Луганском и Донецком.

— Мы вывозили под бомбежками с территории Украины раненых вместе с фельдшерами. И не получили боевых. Не только мы, но и врачи, которые штопали их, — рассказывает водитель гуковской скорой помощи Александр, который до сих пор считает, что местные чиновники присвоили эти деньги. — Нам обещали. Деньги были переведены на город. Дело замяли. Новошахтинск получил, даже Белая Калитва получила, которая эти бомбежки не слышала и не видела. А мы месяц вывозили раненых с границы. Это проклятое место.

Никаких признаков возможного военного противостояния гуковчане, живущие в пяти километрах от границы, не видят.

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По улицам, в отличие от 2014 года, не ходят колонны военной техники; въезд в приграничный город не ограничен.

— Боюсь ли я обострения на границе? Скорее, нет. За всех сказать не могу, но, по большому счету, все ведь зависит от человека — что у него в голове, — рассуждает Андрей. — Если постоянно слушать, что говорят по федеральным каналам, то, знаете…

В двух санаториях Неклиновского района «Новой газете» неофициально подтвердили информацию о том, что в приграничных районах Ростовской области МЧС якобы собирает данные о резервных возможностях социальной инфраструктуры.

Общественный активист из Таганрога Александр Пономарев не удивлен.

— Это обычная процедура для такой ситуации, формирование реестра ресурсов и резервов, — объясняет он и говорит, что не видит признаков подготовки к военному столкновению на границе. — Скажем так: я не вижу их (признаков) в Таганроге. Но я не могу сказать, что их вообще нет.

Елена Романова

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